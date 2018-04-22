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Известный бразильский вратарь завершил карьеру
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Известный бразильский вратарь завершил карьеру 

Soccer News 47 минут назад
Бразильский голкипер Жулио Сезар объявил о завершении игровой карьеры.
"20 лет карьеры были великолепными. Это лучше мечты. Не мог даже представить, что проведу такую карьеру", — сказал бразилец.
38-летний Сезар выступал за «Фламенго», «Интер», «Кьево», КПР, «Торонто», «Бенфику» и вновь «Фламенго». За сборную Бразилии сыграл 87 матчей. Четырехкратный чемпион Италии, трехкратный чемпион Португалии, трехкратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Португалии, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии, двукратный обладатель Кубка португальской Лиги, двукратный обладатель Суперкубка Португалии, победитель Лиги Чемпионов, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Южной Америки, двукратный победитель Кубка Конфедераций.
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