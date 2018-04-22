Жулио Сезар завершил игровую карьеру

Бразильский голкипер Жулио Сезар , известный по своим выступлениям за «Интер», завершил спортивную карьеру.

Накануне 38-летний вратарь провёл заключительный матч в составе «Фламенго», который обыграл «Атлетико Минейро» (2:0). Выступая за «Интер», Сезар стал пятикратным чемпионом Италии, трижды побеждал в Кубке и четыре раза — в Суперкубке Италии, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Бразилии футболист дважды побеждал в Кубке конфедераций и однажды — в Кубке Америки.