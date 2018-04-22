Ещё
Жулио Сезар завершил игровую карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жулио Сезар завершил игровую карьеру 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бразильский голкипер Жулио Сезар, известный по своим выступлениям за «Интер», завершил спортивную карьеру.
Накануне 38-летний вратарь провёл заключительный матч в составе «Фламенго», который обыграл «Атлетико Минейро» (2:0). Выступая за «Интер», Сезар стал пятикратным чемпионом Италии, трижды побеждал в Кубке и четыре раза — в Суперкубке Италии, выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Бразилии футболист дважды побеждал в Кубке конфедераций и однажды — в Кубке Америки.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Барселона" предложит "Ливерпулю" Дембеле вместо Салаха Жоржиньо предпочитает перейти в "Манчестер Сити", а не в "МЮ" Клопп не знает, сколько стоит Салах
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев8
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП229
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение