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Владимир Плющев: ЦСКА может помочь добиться успеха правильно выбранная тактика и игровая дисциплина
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Владимир Плющев: ЦСКА может помочь добиться успеха правильно выбранная тактика и игровая дисциплина 

Советский спорт 48 минут назад
— ЦСКА для успеха надо, конечно, поменять тактику. Играть в одном ключе в Кубке Гагарина все же не очень хорошо. Тем более, против такой опытной команды и такого опытного тренера как (Зинэтула) Билялетдинов, который всегда отличался выбором выгодной для себя тактической схемы. И в сегодняшнем матче шансы ЦСКА на победу я оцениваю примерно в 30%, а 70 отдаю «Ак Барсу». Армейцам может помочь добиться успеха правильно выбранная тактика и игровая дисциплина.
ЦСКА — достаточно молодая команда и ей не хватает «дядек», не хватает лидеров на скамейке запасных, каким в свое время был Саша Радулов. И успех сегодня может принести игровая дисциплина, потому что «Ак Барс» использует удаления, а у ЦСКА с начала сезона ахиллесовой пятой как раз является игра в неравных составах. А такой низкий процент реализации большинства в плей-офф всегда сказывается очень серьезно, — цитирует Плющева агентство «Р-Спорт».
Матч «Ак Барс» — ЦСКА начнется сегодня в 17:00 мск. Казанцы ведут в серии 3-1.
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