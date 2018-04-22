Ароян: «В следующем сезоне „Урал“ попробует подняться выше шестого места»

Защитник «Урала» Вараздат Ароян в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о поединке с «Анжи» (1:0).

— Какое настроение после второй подряд победы и что можешь сказать по игре?

— Настроение очень хорошее! Игра равная была, просто мы использовали наши моменты. Хорошо, что Эрик забил.

— Футболисты «Анжи» сумели организовать навал на последних минутах. В одном из эпизодов Годзюр спас команду. Почему не удалось более спокойно закончить матч?

— Это нормально. Когда выигрываешь со счетом 1:0 на выезде, и остается пять минут, соперники большими силами идут в атаку. Если бы смогли за счет паса выйти из обороны и на контратаке второй мяч забить, было бы проще. Соперники рискнули, пошли в атаку. Хорошо, что сдержали их и выиграли.

— В этом сезоне ты не играешь регулярно: был период, когда ты очень редко попадал в состав. Как находил мотивацию, чтобы работать дальше и ждать шанса?

— Каждый футболист ждет своего шанса. Я вот так думаю. Я нормально, хорошо тренировался, работал над собой и вот получил шанс.

— Против «Анжи» было легче обороняться, чем против "Спартака"

— По игре это разные команды, разные матчи. Со «Спартаком» в первом тайме очень тяжело было! Соперник даже в штангу попал, но мы продержались. Во втором тайме уже на равных сыграли. В матче с «Анжи» было тяжело, когда пошел навал.

— С какими мыслями заглядываешь в турнирную таблицу, учитывая то, что теперь с шестого места уже не попасть в еврокубки?

— Заглядываю в таблицу, но, если честно, не знал, что шестое место могло дать путевку в еврокубки. Парни говорили, был шанс, что шестая команда попадет в Лигу Европы, а теперь — нет. Но мы в любом случае постараемся занять это место. Хотели бы подняться еще выше. В этом сезоне уже не получится это сделать. Попробуем в следующем.

В настоящий момент «Урал» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.