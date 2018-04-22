Тренер «Ромы» Ди Франческо может возглавить «Челси»

Руководство лондонского «Челси» продолжает поиски тренера, который сменит в клубе Антонио Конте. В настоящий момент одной из главных кандидатур на этот пост является наставник итальянской «Ромы» Ди Франческо, чья команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, сенсационно обыграв «Барселону».