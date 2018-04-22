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Тренер «Ромы» Ди Франческо может возглавить «Челси»
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Тренер «Ромы» Ди Франческо может возглавить «Челси» 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Руководство лондонского «Челси» продолжает поиски тренера, который сменит в клубе Антонио Конте. В настоящий момент одной из главных кандидатур на этот пост является наставник итальянской «Ромы» Ди Франческо, чья команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, сенсационно обыграв «Барселону».
Если руководству «Челси» не удастся договориться с итальянским специалистом, лондонский клуб рассмотрит кандидатуры Юлиана Нагельсманна из «Хоффенхайма» и Давида Вагнера из «Хаддерсфилда», сообщает «Спорт-экспресс».
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