В Германии вновь выпустили купюру номиналом ноль евро

Купюры номиналом в ноль евро появились в Германии. Как пишет The Local, они были выпущены в честь 200-летия со дня рождения Карла Маркса . Автором купюр является местная туристическая компания, передает НСН.

Первый тираж сувенирных банкнот составил 5 тысяч экземпляров. В марте он был распродан менее чем за месяц. Обладателями «валюты» стали жители множества стран, география обширна: от Латинской Америки до Австралии. Юбилейную купюру достоинством в ноль евро можно было приобрести за три настоящих.

Авторы сувенирной банкноты заявили о выпуске дополнительного тиража купюр. В продаже они появятся 23 апреля.