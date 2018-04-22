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В Германии вновь выпустили купюру номиналом ноль евро
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В Германии вновь выпустили купюру номиналом ноль евро 

Газета.Ru 20 минут назад
Купюры номиналом в ноль евро появились в Германии. Как пишет The Local, они были выпущены в честь 200-летия со дня рождения Карла Маркса. Автором купюр является местная туристическая компания, передает НСН.
Первый тираж сувенирных банкнот составил 5 тысяч экземпляров. В марте он был распродан менее чем за месяц. Обладателями «валюты» стали жители множества стран, география обширна: от Латинской Америки до Австралии. Юбилейную купюру достоинством в ноль евро можно было приобрести за три настоящих.
Авторы сувенирной банкноты заявили о выпуске дополнительного тиража купюр. В продаже они появятся 23 апреля.
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