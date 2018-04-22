Омский «Авангард» впервые за несколько последних лет завершил сезон уже после первого раунда плей-офф, в котором «ястребы» уступили «Салавату Юлаеву». Сейчас клуб занят поисками тренера и формированием состава на следующий год, а хоккеисты разъехались по отпускам.
Форвард Дмитрий Кугрышев, который в этом сезоне набрал 25 очков в регулярном чемпионате и 4 в розыгрыше Кубка Гагарина, отдыхает в Тайланде, в компании олимпийской чемпионки Яны Кудрявцевой. Хоккеист и гимнастка выложили уже несколько фото из отпуска в Инстаграм.
Параллельно в Тайланде проводит восстанавливает силы после сезона еще один хоккеист «Авангарда», нападающий Михаил Фисенко.
О романе Кугрышева и Кудрявцевой стало известно в начале года, когда пара отдыхала в Дубае.
До этого олимпийская чемпионка встречалась с другим спортсменом — футболистом питерского «Зенита» Артуром Юсуповым, а их поклонники были уверены, что дело в итоге дойдет до свадьбы. Позже Артур и Яна удалили все совместные фотографии со своих страниц в социальных сетях.
Кудрявцева объявила о завершении карьеры в 2017 году, сегодня она тренирует детей, проводит мастер-классы и находится в прекрасной форме.
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