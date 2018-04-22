На территории тульского полка ВДВ дан старт этапа Всероссийской спартакиады молодежи

В спартакиаде участвует около 200 юношей и девушек — в основном, учеников старших классов школ, профессиональных училищ и колледжей Тулы и Тульской области.

В военном городке тульского парашютно-десантного полка ВДВ прошёл старт регионального этапа Всероссийской спартакиады молодежи.

На спортивном празднике десантники продемонстрировали навыки рукопашного боя, провели мастер-классы по разборке/сборке оружия.

Десантники отметили выносливость и упорство участников, пожелав им успеха.

В спартакиаде участвует около 200 юношей и девушек — в основном, учеников старших классов школ, профессиональных училищ и колледжей Тулы и Тульской области.

Ребята попробовали пострелять из пневматической винтовки, метнуть гранату, посостязались в длину, подтягиваниях на перекладине и беге. Также прошли соревнования по гиревому спорту, скоростному бегу и перетягиванию каната.

Победители этапа в Туле примут участие в финале Всероссийской спартакиады молодежи.