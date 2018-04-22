Принцесса следж-хоккея: за петербургскую «Аврору» сражается девочка

В Петербурге детская команда по следж-хоккею готовится к своей первой игре. Среди воспитанников «Авроры» есть даже девочка. Игроки показывают отличные результаты, передает корреспондент «МИР 24» Ярославна Фролова.

Под номером 22 единственная девочка первой в Петербурге детской команды по следж-хоккею. Вне «коробки» к Веронике относятся как к принцессе, но на льду — без скидок на слабый пол.

«Вероника очень быстро прогрессирует. А с таким отношением к делу она может добиться очень больших результатов», — голворит тренер команды Андрей Иванов

Ей всегда нравилось фигурное катание. Однако из-за травмы этот вид спорта так и остался мечтой. Брат-двойняшка посоветовал следж-хоккей. Он же стал главным соперником Вероники на льду. Тренер специально ставит их в разные команды. Конкуренция мотивирует Москалевых сильнее любых трофеев.

«Я знаю, что его очень легко уронить, и я тихонько делаю, чтобы он упал», — говорит участница команды «Аврора» Вероника Москалева.

Вне хоккейной коробки двойняшки придумывают комбинации атак и защиты. Впереди у петербургской «Авроры» важная игра против команды Подмосковья. Непростой поединок, который может принести команде первую победу.

Влад планирует стать не только знаменитым хоккеистом, но и изобретателем. Вероника интерес брата к науке поддерживает и сопровождает его везде, даже в музее оптики. Здесь она не убирает руки от его инвалидного кресла. Они главная опора в жизни друг у друга.

Первой в Петербурге команде по следж-хоккею полгода. В ней тренируются дети с поражениями опорно-двигательного аппарата.

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