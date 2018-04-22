Семак: для «Уфы» было бы хорошо провести игру с «Локомотивом» качественно

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

«Местами мне нравится игра «Уфы», местами и нет. Есть над чем работать, куда двигаться. Работаем, трудимся. Мне нравится отношение ребят, нравится направление, а результат всегда будет соответствовать качеству нашей игры. Качественная игра в сегодняшнем матче — это было бы для нас хорошо.

К сожалению, у нас есть изменения в составе. Пауревич пропускает матч по состояние здоровья, Табидзе тоже. Живоглядов готовится, но пропустил практически всю тренировочную неделю. Конечно, для нас это серьёзная потеря, но есть шанс для других игроков.

Конечно, занять шестое место по итогам сезона — это хорошая мотивация. Мы стремимся выигрывать в каждом матче, и посмотрим, на каком месте окажемся. Нам нужно двигаться. Мы не зацикливаемся на турнирной таблице. Перед сезоном задачи были поскромнее, но если можем двигаться, то должны и улучшать качество игры, и стремиться подняться как можно выше», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».