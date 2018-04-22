Ещё
Семак: для «Уфы» было бы хорошо провести игру с «Локомотивом» качественно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семак: для «Уфы» было бы хорошо провести игру с «Локомотивом» качественно 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».
«Местами мне нравится игра «Уфы», местами и нет. Есть над чем работать, куда двигаться. Работаем, трудимся. Мне нравится отношение ребят, нравится направление, а результат всегда будет соответствовать качеству нашей игры. Качественная игра в сегодняшнем матче — это было бы для нас хорошо.
К сожалению, у нас есть изменения в составе. Пауревич пропускает матч по состояние здоровья, Табидзе тоже. Живоглядов готовится, но пропустил практически всю тренировочную неделю. Конечно, для нас это серьёзная потеря, но есть шанс для других игроков.
Конечно, занять шестое место по итогам сезона — это хорошая мотивация. Мы стремимся выигрывать в каждом матче, и посмотрим, на каком месте окажемся. Нам нужно двигаться. Мы не зацикливаемся на турнирной таблице. Перед сезоном задачи были поскромнее, но если можем двигаться, то должны и улучшать качество игры, и стремиться подняться как можно выше», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
«Авангард» на выезде победил «Кубань» Гончаренко: ЦСКА в очередной раз проявил характер Синицын: шансы «Краснодара» на выход в ЛЧ не изменились после поражения от ЦСКА
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение