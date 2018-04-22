Семак: «Уфа» довольна ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую ничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Думаю, ничья — это всё-таки неплохой для нас результат. Что касается качества игры, не совсем получалось в атакующих действиях, много ошибались сами. В целом по одному хорошему моменту создали команды во втором тайме: у Слая был шанс и у «Локомотива» — после контратаки. Территориальным преимуществом владел «Локомотив», особенно во втором тайме. Но мы достаточно надёжно сыграли в обороне. Поэтому мы довольны ничьей, будем работать и идти дальше. Всё-таки тяжело нам даются переходы от искусственного поля к натуральному. Но у нас нет возможности тренироваться на натуральном покрытии. Имеем то, что имеем.

Кротов и Обляков вышли очень активно, но наша средняя линия и линия обороны низко садились. Нам нужно было играть выше. Если бы ещё могли провести пару замен, то всё-таки игру бы отодвинули. Но не такая у нас была большая вариативность сегодня. «Локомотив» перешёл на навал, так что нам приходилось держать высокорослых игроков, а в прессинге и выходе не хватило количества. Облякова и Кротова было мало для того, чтобы там навязать борьбу. Они старались и смотрелись неплохо, но всё-таки нужно было выше играть — и Карпу, и Слаю. Думаю, тогда бы по-другому сложилась концовка. Подсознательно результат, наверное, давит, и приходится сложновато. Психология… Будем идти дальше. Думаю, для нашей команды ничья с лидером на выезде — это неплохой результат», — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».