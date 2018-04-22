Семак vs Семин: футболисты «Уфы» сыграют против московского «Локомотива»

Футбольный клуб «Уфа» в воскресенье, 22 апреля, сыграет в гостях против московского «Локомотива». Встреча в рамках 27-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата России пройдёт в российской столице на стадионе «РЖД Арена».

— Команда очень опытная, сбалансированная, прекрасные игроки. Не зря сейчас с достаточно большим отрывом идут на первом месте. У «Локомотива» есть хорошая атакующая группа, и оборона, и центр поля. Без явно слабых мест. Поэтому эта команда наиболее ровно прошла весь чемпионат, нет откровенных спадов. Заслуженно лидирует, — приводит слова главного тренера горожан Сергея Семака пресс-служба ФК «Уфа».

Начало встречи — в 21:00 часов по уфимскому времени. Прямую трансляцию покажут по кабельным телеканалам.

Сейчас ФК «Уфа» находится на седьмом месте турнирной таблицы. «Локо» пока держится в лидерах чемпионата. Между собой московская и уфимская команды провели 9 матчей — 5 раз победу праздновали «железнодорожники», один раз была зафиксирована ничья и трижды выигрывали уфимцы, разница мячей 3:8.