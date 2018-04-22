Забег «Ростовское кольцо» перекрыл 40 улиц города

В этом году масштаб пробега впечатляющ, «Ростовское кольцо» растянулось на сорок километров. Стартовав в 9 утра от Театральной площади спортсмены добежали до Комсомольской. Перекрыта часть улицы Большая Садовая и проспекта Ворошиловский. Также заблокирована улицу Мечникова.

С 10 утра наблюдать за пробегом смогли жители Комсомольской площади, далее спортсмены прошли по маршруту: улица Стадионная — проспект Ленина — улица Погодина — улица Симферопольская — переулок Оренбургский — улица Фурмановская — переулок Ольховский — проспект Космонавтов. Финальной точкой станет парк Дружба

Тридцатиминутная передышка и больше часа колонна спортсменов будет двигаться в сторону зоопарка. Путь следования пройдет через парк Дружба, бульвар Комарова, улицу Добровольского, бульвар Комарова, проспект Космонавтов, улицы Капустина, Бодрую, Нариманова, Погодина, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко, площадь 2-й Пятилетки, улицу Тоннельную, переулок Дальний.

Прибыв к зоопарку, легкоатлеты двинутся в сторону Рабочей площади. С 12:40 до 13:40 будет закрыты для проезда Ленина, Шеболдаева, Стадионная, проспект Буденновский, Текучева, переулок Силикатный, Профсоюзная, Балакирева, 2-у Кольцевая, переулок Перовский и улица 2-я Баррикадная.

Далее легкоатлеты забега «Ростовское кольцо» двинутся в сторону набережной, тем самым приближаясь к финальной точке. Спустившись на Береговую спортсмены сделают небольшой перерыв и форсируют заключительный участок пути по улице Береговая –проспект Богатяновский, Большая Садовая. Для транспорта этот участок будет закрыт с 14:50 до 15:20.

Тожественный финиш забега состоится на Театральной площади в начале четвертого.