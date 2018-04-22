Ди Франческо может сменить Конте на посту наставника «Челси»

Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо может возглавить «Челси» по окончании сезона.

"Рома" под руководством ди Франческо пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Барселону». Римляне занимают третье место в турнирной таблице Серии А.

Конте получит 11,5 млн евро, если «Челси» расторгнет с ним контракт