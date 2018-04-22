Новое поколение: 13 неожиданных фактов из жизни звезды женского футбола Нади Карповой

Еще полтора года назад она в босоножках чеканила мяч на съемке для PEOPLETALK, а сегодня на ее счету обложка для Numero в Chanel и съемка для Vogue, а в числе главных поклонников — Юрий Дудь (30). Осенью прошлого года Надя Карпова перешла из московского «Чертаново» в «Валенсию» и теперь живет в солнечном испанском городе. «Ну и что?» — спросишь ты. А ничего. Просто у этой 23-летней футболистки такая армия поклонников, о которой мечтает половина русских рэперов — они за нее и в огонь, и в воду, и к тату-мастеру — набить «Добро» или «Hope», как у Нади. Но мы понимаем и их, и Дудя — в Надю сложно не влюбиться, она еще и смешная. Рассказываем тринадцать интересных, неожиданных и забавных фактов из жизни главной звезды женской сборной России по футболу.

Я левша, но играю правой ногой. Это амбидекстером, вроде, называется. Первый факт уже есть.

На завтрак я всегда ем хлопья с молоком и медом. Неожиданно?

Однажды поздно вечером я гуляла по Чертаново с собакой в трениках и худи. Меня «приняли» полицейские, сказали — выкладывать все из карманов на капот. Когда я спросила, что происходит, они ответили, что я подозрительно выгляжу и похожа на тех, кто делает закладки. Я им говорю: «Я играю в Сборной России», а они мне: «Да, конечно». Я им: «Да правда, я футболистка, в сборной играю», а они мне: «Да-да-да, давай, выкладывай все».

Мой дед по отцовской линии был мастером спорта по велоспорту.

Мой любимый сериал — «Американская история преступлений».

Я часто играю в Сети со своими подписчиками в Fortnite и «Фифу».

Когда мне было 17 лет, я сделала свое первое тату God All Seeing втайне от мамы. Примечательно, что папа был со мной в сговоре и даже дал мне на это денег.

У меня больше 30 пар кроссовок и ни одних туфель. То есть вообще ни одних. Вообще! Любимые те, которые самые удобные, — Adidas NMD. У меня их пять пар разных цветов.

Моя мама в школьные годы профессионально занималась бальными танцами, и когда я подросла, она отдала меня к своему тренеру. Я плохо помню это время, потому что была в первом или втором классе, но все равно помню. Мама говорит, я перестала заниматься, потому что как-то раз подошла к ней и сказала: «Мам, ну не мое это». Мне вроде восемь было.

Мой идеальный вес, который мне высчитали в «Валенсии» на основе физиологических и физических тестов, — 68 кг. 68,1 — это уже штраф. Я сократила потребление сахара и начала серьезнее относиться к питанию.

В Испании я с октября и ни разу не пробовала сангрию, зато два раза была на корриде.

На моей игровой футболке в «Валенсии» написана не фамилия, как это обычно бывает, а имя. Но в следующем сезоне я хочу это изменить.

До того, как стать футболисткой, я долго каталась на агрессивных роликах. Однажды я сломала плечо, и папа был в шоке, когда приехал за мной в скейтпарк. Такие дела.

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