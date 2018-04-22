В Муравленко женщина посадила ничейную кошку в коробку, заклеила скотчем и увезла неизвестно куда

О ситуации «Красному Северу» рассказала представитель группы «Верное сердце», занимающейся пристройством безнадзорных животных. Трёхцветная кошка жила в подъезде жилого дома три года. 9 апреля животное стерилизовали на средства жильцов. На днях ее выпустили обратно в подъезд. И соседка из этого же дома посадила кошку в коробку, обмотала скотчем и увезла.

К волонтерам обратилась за помощью одна из жительниц подъезда. Соседка, которая поспешила избавиться от кошки, не отрицала своего поступка. Но утверждала, что увезла животинку в отлов. Однако спецслужба, которая базируется в Ноябрьске и в Муравленко выезжает время от времени, в тот день в городе не была. И трехцветную кошку, по словам ноябрьских коммунальщиков, им никто не сдавал.

Тревогу подняли по всем соцсетям. Это было позавчера. Вчера горожанка написала, что видела похожую кошку и коробку на свалке за городом. И наконец сегодня волонтеры съездили и забрали животное.

Кошка жива. Она едет мыться, сообщили нам по вайберу.

Однако остается слишком много вопросов.

Кто все-таки выкинул кошку на помойку — УКЗ или жительница дома, которая, видимо, была недовольна хвостатым соседом?

Почему за три года кошку так никто и не забрал себе? В каких условиях она жила в подъезде? Был ли лоток?

Единственная ли жилица терпела неудобства от присутствия четвероногого, или, может, половина подъезда морщилась и зажимала носы?

Что будет дальше с трёхцветкой — найдет ли она хозяина или так и будет жить с вечным риском быть выкинутой?

«Красный Север» следит за развитием событий.