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В Муравленко женщина посадила ничейную кошку в коробку, заклеила скотчем и увезла неизвестно куда
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В Муравленко женщина посадила ничейную кошку в коробку, заклеила скотчем и увезла неизвестно куда 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
О ситуации «Красному Северу» рассказала представитель группы «Верное сердце», занимающейся пристройством безнадзорных животных. Трёхцветная кошка жила в подъезде жилого дома три года. 9 апреля животное стерилизовали на средства жильцов. На днях ее выпустили обратно в подъезд. И соседка из этого же дома посадила кошку в коробку, обмотала скотчем и увезла.
К волонтерам обратилась за помощью одна из жительниц подъезда. Соседка, которая поспешила избавиться от кошки, не отрицала своего поступка. Но утверждала, что увезла животинку в отлов. Однако спецслужба, которая базируется в Ноябрьске и в Муравленко выезжает время от времени, в тот день в городе не была. И трехцветную кошку, по словам ноябрьских коммунальщиков, им никто не сдавал.
Тревогу подняли по всем соцсетям. Это было позавчера. Вчера горожанка написала, что видела похожую кошку и коробку на свалке за городом. И наконец сегодня волонтеры съездили и забрали животное.
Кошка жива. Она едет мыться, сообщили нам по вайберу.
Однако остается слишком много вопросов.
Кто все-таки выкинул кошку на помойку — УКЗ или жительница дома, которая, видимо, была недовольна хвостатым соседом?
Почему за три года кошку так никто и не забрал себе? В каких условиях она жила в подъезде? Был ли лоток?
Единственная ли жилица терпела неудобства от присутствия четвероногого, или, может, половина подъезда морщилась и зажимала носы?
Что будет дальше с трёхцветкой — найдет ли она хозяина или так и будет жить с вечным риском быть выкинутой?
«Красный Север» следит за развитием событий.
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