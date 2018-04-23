ТАСС, 23 апреля. Немецкий арбитр Феликс Брых будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов по футболу между английским «Ливерпулем» и итальянской «Ромой». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейского футбольных ассоциаций (УЕФА).
Его ассистентами назначены Марк Борш, Штефан Лупп, дополнительными ассистентами — Бастиан Данкерт и Марко Фриц. Резервным судьей будет Маркус Хэкер. Матч пройдет 24 апреля в Ливерпуле.
На матче между немецкой «Баварией» и испанским "Реалом" главным арбитром будет работать голландец Бьорн Кейперс. Ассистентами будут Сандер ван Рёкел, Эрвин Зайнстра, дополнительными ассистентами — Пол ван Бокел, Деннис Хиглер, резервным судьей — Чарльз Схап. Матч состоится 25 апреля в Мюнхене.