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Голландский арбитр Кейперс назначен главным арбитром полуфинала ЛЧ «Бавария» — «Реал»
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Голландский арбитр Кейперс назначен главным арбитром полуфинала ЛЧ «Бавария» — «Реал» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 23 апреля. Немецкий арбитр Феликс Брых будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов по футболу между английским «Ливерпулем» и итальянской «Ромой». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейского футбольных ассоциаций (УЕФА).
Его ассистентами назначены Марк Борш, Штефан Лупп, дополнительными ассистентами — Бастиан Данкерт и Марко Фриц. Резервным судьей будет Маркус Хэкер. Матч пройдет 24 апреля в Ливерпуле.
На матче между немецкой «Баварией» и испанским "Реалом" главным арбитром будет работать голландец Бьорн Кейперс. Ассистентами будут Сандер ван Рёкел, Эрвин Зайнстра, дополнительными ассистентами — Пол ван Бокел, Деннис Хиглер, резервным судьей — Чарльз Схап. Матч состоится 25 апреля в Мюнхене.
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