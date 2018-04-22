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Экс-вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар провел последний матч в карьере
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Экс-вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар провел последний матч в карьере 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
38-летний голкипер «Фламенго» оставил свои ворота в неприкосновенности в матче второго тура бразильской Серии А против «Америки Минейро» (2:0). Оба гола в этой встрече забил нападающий Энрике Доурадо. Ранее Сезар заявил, что эта игра станет последней в его игровой карьере.
«Я уже много плакал за прошедшую неделю», — признался Сезар после игры в интервью ESPN.
В своей карьере Сезар выступал за «Интер», «Кьево», «КПР», «Торонто» и «Бенфику». Он также провел 87 матчей за сборную Бразилии и был ее стартовым вратарем на двух чемпионатах мира. В составе «Интера» Сезар пять раз становился чемпионом Италии и выиграл Лигу чемпионов в 2010 году. С «Бенфикой» он трижды становился чемпионом Португалии, а также выиграл Кубок Америки по футболу в составе национальной команды в 2004 году.
В январе Сезар вернулся во «Фламенго», чтобы завершить карьеру в клубе, с которого началась его профессиональная карьера в 1997 году.
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