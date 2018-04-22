Джикия получил в подарок футболку Кьеллини

Достать футболку Кьеллини Джикии помог тренер «Спартака» Аттила Мальфатти. Ранее Мальфатти помог другому игроку красно-белых, Денису Глушакову , достать футболку голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона

Напомним, Джикия в данный момент восстановляется после разрыва крестообразных связок колена. Травму защитник «Спартака» получил в минувшем январе.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Георгия Джикии.