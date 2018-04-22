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Джикия получил в подарок футболку Кьеллини
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Джикия получил в подарок футболку Кьеллини 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия получил в подарок футболку игрока туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.
Достать футболку Кьеллини Джикии помог тренер «Спартака» Аттила Мальфатти. Ранее Мальфатти помог другому игроку красно-белых, Денису Глушакову, достать футболку голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
Напомним, Джикия в данный момент восстановляется после разрыва крестообразных связок колена. Травму защитник «Спартака» получил в минувшем январе.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Георгия Джикии.
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