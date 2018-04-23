Артем Дзюба: «Аренда в „Арсенал“ воспринималась как вызов»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что присоединение на правах аренды к тульскому «Арсеналу» воспринималось им как вызов. Форвард также опроверг слухи, согласно которым «Уфа» рассматривала возможность аренды нападающего.

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— Не мог себе представить, что все же окажусь в «Арсенале», — цитирует пресс-служба клуба Дзюбу. — Но зимой состоялся разговор с Миодрагом Божовичем, о котором я всегда был высокого мнения, мы не потеряли связь после совместной работы в «Ростове», когда выиграли Кубок России. Божович сказал, что заинтересован во мне. Я ответил, что все возможно, что с удовольствием с ним поработаю. В какой-то момент ждал ответа от одной команды. Потом уже не сомневался, что Божович — лучший вариант.

Недавно прочитал интервью Семака. Сергей Богданович подшутил надо мной из-за отказа перейти в его команду. Но насчет «Уфы» были только слухи. Выбирая между Тулой и Уфой, я бы отметил огромное преимущество «Арсенала»: здесь настоящее поле, а не искусственное. Синтетику все футболисты не очень любят. В начале апреля «Арсенал» принимал «Уфу», и перед разминкой я поговорил с Семаком. С теплым чувством отношусь к этому человеку. На первых порах он взял шефство надо мной в «Зените», я прислушивался к советам Сергея Богдановича.

Изначально аренда в «Арсенал» воспринималось как определенный вызов, некая неизвестность. Сначала было трудно морально, но больше — физически. Как таковых у нас с Ваней Новосельцевым не было первых сборов. Пришлось включаться в тренировочный процесс спустя почти полтора месяца паузы, чувствовал себя неважно в товарищеских матчах, злился на себя. Надо было сохранять спокойствие. В Туле ко мне отнеслись тепло, меня ждали. Я сразу почувствовал ответственность.

29-летний форвард провел в этом сезоне 31 матч и забил семь мячей, причем пять из них Дзюба отправил в ворота в семи играх уже за «Арсенал».