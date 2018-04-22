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Артем Дзюба: «Изначально аренда в „Арсенал“ воспринималась как некая неизвестность»
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Артем Дзюба: «Изначально аренда в „Арсенал“ воспринималась как некая неизвестность» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба отметил, что в Туле к нему тепло отнеслись. Форвард также добавил, что аренда в тульскую команду изначально воспринималась как некая известность.
— Изначально аренда в «Арсенал» воспринималась как определенный вызов, некая неизвестность, — цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. Сначала было трудно морально, но больше — физически. Как таковых у нас с Ваней Новосельцевым не было первых сборов. Пришлось включаться в тренировочный процесс спустя почти полтора месяца паузы, чувствовал себя неважно в спаррингах, злился на себя. Надо было сохранять спокойствие. В Туле ко мне отнеслись тепло, меня ждали. Я сразу почувствовал ответственность. Сейчас благодарен судьбе: узнаю новых людей, мне интересна обстановка, новый город. Здесь другой менталитет, более размеренный ритм жизни, чем в столицах. Хорошо себя здесь чувствую. Несколько раз не уезжал в Москву, оставался на выходных в Туле.
Я не мог себе представить, что все же окажусь в «Арсенале». Но зимой состоялся разговор с Божовичем, о котором я всегда был высокого мнения. Кстати, мы не потерял связь после совместной работы в «Ростове», когда выиграли Кубок России. С Миодрагом периодически обмениваемся эсэмэсками. Божович сказал, что заинтересован во мне. Я ответил: «Все возможно, с удовольствием с вами поработаю».
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