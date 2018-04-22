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На матче Дзюбы против «Зенита» число полицейских увеличится в 3 раза
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На матче Дзюбы против «Зенита» число полицейских увеличится в 3 раза 

Советский спорт 1 час назад
Как рассказали «Советскому спорту» представители местных правоохранительных органов, для Тулы это стандартная практика, когда в город приезжают топовые клубы ("Зенит", "Спартак", ЦСКА). Но сегодня будет установлен рекорд сезона по количеству полицейских. Стандартные нормы превышены почти в 3 раза.
Напомним, повышенный ажиотаж вокруг игры связан с участием в ней Артема Дзюбы, который на равных долях со своим клубом (по 5 миллионов рублей) оплатил право выйти на поле против «Зенита», владеющего правами на нападающего. Матч в Туле начнется в 14.00 по московскому времени. Футболисты хозяев уже прибыли на предыгровую разминку. Дзюба вышел из автобуса в тренировочном костюме, слушая музыку в наушниках.
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