На матче Дзюбы против «Зенита» число полицейских увеличится в 3 раза

Как рассказали «Советскому спорту» представители местных правоохранительных органов, для Тулы это стандартная практика, когда в город приезжают топовые клубы ( "Зенит" "Спартак" , ЦСКА). Но сегодня будет установлен рекорд сезона по количеству полицейских. Стандартные нормы превышены почти в 3 раза.

Напомним, повышенный ажиотаж вокруг игры связан с участием в ней Артема Дзюбы, который на равных долях со своим клубом (по 5 миллионов рублей) оплатил право выйти на поле против «Зенита», владеющего правами на нападающего. Матч в Туле начнется в 14.00 по московскому времени. Футболисты хозяев уже прибыли на предыгровую разминку. Дзюба вышел из автобуса в тренировочном костюме, слушая музыку в наушниках.