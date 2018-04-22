Ещё
РФС установил, кто обругал судью после матча «Анжи» — «Урал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС установил, кто обругал судью после матча «Анжи» — «Урал» 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что КДК разберётся в инциденте, который произошёл после матча 27-го тура РФПЛ «Анжи» — «Урал» (0:1).
Во время флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова на заднем плане прозвучала нецензурная брань, адресованная одному из членов судейской бригады. «Происшествие отмечено и в протоколе матча, и в рапорте делегата. Участники инцидента установлены. Все документы собираются. Поскольку сегодня выходной день, они будут поданы в КДК завтра. Я уже созвонился с главой комитета Артуром Григорьянцем по этому поводу. В этом сезоне подобное уже происходило в Махачкале», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным. Напомним, в декабре прошлого года КДК дисквалифицировал на два матча президента «Анжи» Османа Кадиева, который в перерыве встречи махачкалинцев с «Ростовом» оскорбил арбитра Михаила Вилкова.
Чемпионат.com: последние новости
Джикия получил в подарок футболку Кьеллини «Милан» Дженнаро Гаттузо проиграл «Беневенто» «МЮ» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» и вышел в финал Кубка Англии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Игрок сборной Малави скончался в Португалии1
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси5
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение102
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение