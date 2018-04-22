Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что КДК разберётся в инциденте, который произошёл после матча 27-го тура РФПЛ «Анжи» — «Урал» (0:1).
Во время флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова на заднем плане прозвучала нецензурная брань, адресованная одному из членов судейской бригады. «Происшествие отмечено и в протоколе матча, и в рапорте делегата. Участники инцидента установлены. Все документы собираются. Поскольку сегодня выходной день, они будут поданы в КДК завтра. Я уже созвонился с главой комитета Артуром Григорьянцем по этому поводу. В этом сезоне подобное уже происходило в Махачкале», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным. Напомним, в декабре прошлого года КДК дисквалифицировал на два матча президента «Анжи» Османа Кадиева, который в перерыве встречи махачкалинцев с «Ростовом» оскорбил арбитра Михаила Вилкова.