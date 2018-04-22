Лыжню в грязи расчистила ростовская пенсионерка

Спорт — это жизнь, а препятствия только закаляют волю. Видимо так решила сегодняшняя героиня дня. Видео женщины, штурмующей на лыжах апрельскую грязь, появилось в социальных сетях. Спортсменка упорно продвигается к неведомой цели, не обращая внимания на отсутствие снега и лыжни. «Весна не повод бросать любимый спорт», «Скандинавская ходьба без привязки к времени года», «Это скандинавская ходьба, правда, там лыжи не нужны», «Ей, наверное, не сказали, что для этой походки лыжи не нужны», — комментарии chp_rnd_ в Instagram пестрят юморными заметками.

Может быть женщина решила, что если есть хоккей на траве, то почему бы не быть и лыжному спорту? Никто не знает, а героиня дня осталась неизвестной. Беговые лыжи, один из наиболее популярных видов зимнего спорта, — отличный способ не только повысить выносливость сердечно-сосудистой системы и укрепить мышцы, но и комплексно улучшить здоровье и иммунитет за счет проведения физической активности на отрытом воздухе.