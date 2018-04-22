Артем Дзюба: «Поставил цель — помочь „Арсеналу“ бороться за высокие места, а не за выживание»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба отметил, что в Туле любят футбол. Форвард также добавил, что хочет помочь команде бороться за высокие места, а не за выживание.

— У «Арсенала» такое положение, что любая осечка приблизит к зоне стыков, любая победа — к шестому месту, — цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. — Рядом «Уфа», "Рубин" недалеко. Старшие товарищи говорили, что надо получать удовольствие от футбола. Время быстро летит. Нужно наслаждаться каждым мгновением, каждой тренировкой. Я счастлив, играя. Как бы хорошо ни было — семья, благополучие, но нет замены любимому делу.

Я не сразу уловил, что переливалось на трибунах: «Тула-Тула» или «Дзюба-Дзюба» (улыбается). Видно, что здесь любят футбол. Мы можем лучше играть, не должны сваливаться в примитивный футбол. Понятно, что не везде поля идеальные, но на тренировках «Арсенал» — зрелая и уверенная в себе команда. В играх иногда проскакивает нервозность. Связываю это тем, что на ребят давит ответственность, не все раньше решали похожие турнирные задачи. Когда приходил в «Арсенал», поставил цель — помочь команде бороться за высокие места, а не за выживание.