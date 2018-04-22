Ещё
Артем Дзюба: «Поставил цель — помочь „Арсеналу“ бороться за высокие места, а не за выживание»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Дзюба: «Поставил цель — помочь „Арсеналу“ бороться за высокие места, а не за выживание» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба отметил, что в Туле любят футбол. Форвард также добавил, что хочет помочь команде бороться за высокие места, а не за выживание.
— У «Арсенала» такое положение, что любая осечка приблизит к зоне стыков, любая победа — к шестому месту, — цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. — Рядом «Уфа», "Рубин" недалеко. Старшие товарищи говорили, что надо получать удовольствие от футбола. Время быстро летит. Нужно наслаждаться каждым мгновением, каждой тренировкой. Я счастлив, играя. Как бы хорошо ни было — семья, благополучие, но нет замены любимому делу.
Я не сразу уловил, что переливалось на трибунах: «Тула-Тула» или «Дзюба-Дзюба» (улыбается). Видно, что здесь любят футбол. Мы можем лучше играть, не должны сваливаться в примитивный футбол. Понятно, что не везде поля идеальные, но на тренировках «Арсенал» — зрелая и уверенная в себе команда. В играх иногда проскакивает нервозность. Связываю это тем, что на ребят давит ответственность, не все раньше решали похожие турнирные задачи. Когда приходил в «Арсенал», поставил цель — помочь команде бороться за высокие места, а не за выживание.
Спорт-Экспресс: последние новости
Джикия получил в подарок футболку Кьеллини Артем Дзюба: "Изначально аренда в "Арсенал" воспринималась как некая неизвестность" "СКА-Хабаровск": "Спасибо всем, что остаетесь с родным клубом до конца"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Игрок сборной Малави скончался в Португалии1
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси5
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение102
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение