Чеченский «Ахмат» одержал первую победу под руководством нового наставника

В 26-м туре чемпионата России по футболу в премьер-лиге «Ахмат» на своем поле принимал «Тосно». На этот поединок грозненцев вывел новый наставник.

Напомним, что после печальной серии из пяти безвыигрышных матчей теперь уже бывший рулевой чеченской дружины Михаил Галактионов подал в отставку, а бразды правления принял исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ледяхов . Как и надеялись руководители клуба, кадровая встряска пошла на пользу — «Ахмату» удалось одержать первую победу в нынешнем году.

Обоим коллективам очки нужны как воздух, и это обстоятельство наложило свой отпечаток — противостояние прошло в упорной борьбе и нервной обстановке. Как говорят специалисты, в таких битвах игра идёт до первого гола, кто забил, тот и победил. Так и получилось.

В первом тайме счет так и не был открыт, а вот в дебюте второй половины встречи хозяева добились своего. Причём гол на 53-й минуте, к восторгу публики, соорудили не многочисленные легионеры, а местные воспитанники. Заур Садаев в чужой штрафной площадке отдал точную передачу Магомеду Митришеву , которому оставалось лишь в касание переправить кожаный снаряд в сетку — 1:0. Это кстати, был уже третий снайперский успех грозненского нападающего в двух поединках.

Под занавес встречи Одисе Роши мог удвоить преимущество принимающей стороны, но на последнем рубеже был надёжен голкипер команды из Ленинградской области Давид Юрченко . Финальный свисток зафиксировал первый триумф чеченского клуба с ноября прошлого года.

«Мы настраивались на борьбу, — подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Игорь Ледяхов. — Самое главное — взяли три очка. Может быть, не за счёт красивой игры, а самоотдачи и характера. В первом тайме мы контролировали игру, но не хватало точности в завершающей стадии. После гола немного «подсели». Нужно отдать должное «Тосно»: гости взвинтили темп, и нам приходилось больше действовать в обороне. Мы хотели поймать их на контратаке. Если удалось бы это сделать, смогли бы решить все проблемы намного раньше».