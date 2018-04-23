Ледяхов: «Спартак» — моя родная команда, но сейчас рассматриваю её как соперника

«Спартак» — это моя родная команда, которая сделала из меня футболиста. Но сейчас я уже в другой ипостаси — в качестве тренера. Поэтому рассматриваю «Спартак» как соперника в предстоящем матче. Болею ли за красно-белых в чемпионской гонке? С моей стороны будет некорректно говорить, за кого я болею. Болею за свою команду — ту, которую сейчас возглавляю. Приоритеты будут расставлены после чемпионата. На месте Иванова сегодня играет Исмаэл. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Это достаточно качественный футболист, иностранец, и мы на него надеемся», — сказал Ледяхов в эфире телеканала «Наш футбол».