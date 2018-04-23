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Ледяхов: «Спартак» поджимал в концовке, но игроки «Ахмата» не отдали бы победу
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Ледяхов: «Спартак» поджимал в концовке, но игроки «Ахмата» не отдали бы победу 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
И.о. главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов подвёл итоги матча 27-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (3:1).
«Мы планировали так сыграть — очень внимательно в обороне и, по возможности, контратаковать. Получилось очень неплохо, особенно в первом тайме. Мы защищались, перекрывали зоны, потом два-три раза вышли в хорошую атаку и два гола успели забить.
Мы планировать отправлять в прорывы Беришу. Знаем, что крайние защитники «Спартака» поднимаются очень высоко и что образуются у них за спиной зоны. Планировали их использовать по максимуму. Бериша и Митришев — быстрые футболисты. Получилось.
Это нормально, что «Спартак» поджимал нас в концовке. Проигрывающая команда идёт вперёд отыгрываться, но времени оставалось мало. Я видел, что ребята горели результатом. Думаю, они не отдали бы победу.
Родолфо попросил замену, потому что у него проблемы с ногой», — сказал Ледяхов в эфире телеканала «Наш футбол».
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