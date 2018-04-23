Ледяхов: «Спартак» поджимал в концовке, но игроки «Ахмата» не отдали бы победу

«Мы планировали так сыграть — очень внимательно в обороне и, по возможности, контратаковать. Получилось очень неплохо, особенно в первом тайме. Мы защищались, перекрывали зоны, потом два-три раза вышли в хорошую атаку и два гола успели забить.

Мы планировать отправлять в прорывы Беришу. Знаем, что крайние защитники «Спартака» поднимаются очень высоко и что образуются у них за спиной зоны. Планировали их использовать по максимуму. Бериша и Митришев — быстрые футболисты. Получилось.

Это нормально, что «Спартак» поджимал нас в концовке. Проигрывающая команда идёт вперёд отыгрываться, но времени оставалось мало. Я видел, что ребята горели результатом. Думаю, они не отдали бы победу.

Родолфо попросил замену, потому что у него проблемы с ногой», — сказал Ледяхов в эфире телеканала «Наш футбол».