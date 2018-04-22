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В Волгоград едут сильнейшие спортсмены из Якутии и Дагестана
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В Волгоград едут сильнейшие спортсмены из Якутии и Дагестана 

v1.ru 44 минуты назад
Фото: v1.ru
Триста бойцов со всех уголков страны соберутся в Волгограде на первом Кубке России по спортивному микс-файту.
— К нам приедут сильнейшие сборные из Дагестана, Якутии, Ростова, Астрахани, Москвы, Челябинска, Тюмени и даже Владивостока, — рассказывает организатор соревнований Сергей Селянкин. — Нас ждет открытие на Мамаевом кургане и три дня очень насыщенной спортивной программы.
Сложнее всего организатором масштабных соревнований оказалось найти зал, в который поместились бы сразу 300 бойцов.
— В городе просто нет спортивных площадок. «ВолгоградЭкспо» и практически неработающий Дворец спорта называют заоблачные суммы аренды — 250 тысяч рублей за день, — комментирует Сергей Селянкин. — Соревнования пройдут в ФОК «Молодежный» в Кировском районе. Конечно, мы потратим немалые деньги на транспорт для спортсменов. И все же это будет намного дешевле, чем арендовать зал в центре города. На площадке физкультурного комплекса мы установим два октагона и два борцовских ковра.
Открытие Кубка России пройдет 26 апреля на главной высоте России.
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