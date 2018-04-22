Бывший руководитель ФК «Динамо» попал в поле зрения МВД 

МВД проводит проверку по фактам возможного хищения средств руководством футбольного клуба «Динамо». Соответствующую жалобу подал глава одноименного спортивного общества Владимир Стржалковский. По его словам, главным фигурантом расследования стал бывший гендиректор футбольного клуба «Динамо» Евгений Муравьев.
Как пишет РБК, одним из эпизодов проверки стал контракт «Динамо» с британской фирмой Golden Toys, заключенный Муравьевым в январе этого года. По договору компания должна была получить более миллиона евро за организацию перехода в клуб из немецкого «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша.
Однако сам футболист, по словам Стржалковского, никогда не слышал об учредителях Golden Toys, а московское представительство фирмы зарегистрировано по домашнему адресу Муравьева. Этот контракт, по данным РБК, стал поводом для отставки менеджера в марте этого года.
Второй эпизод, по которому есть претензии, касается контракта на 350 тысяч евро с другой британской компанией об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы. По этому договору «Динамо» заказало у британской фирмы исследование, чтобы приобрести футболиста на позицию полузащитника «в возрасте 25–29 лет ростом более 173 см».
Аналитический отчет представляет собой текст на пяти страницах, в котором указаны два футболиста. С одним из них «Динамо» заключило контракт. Цена трансфера стоила 800 тысяч евро.
Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба «Динамо», бывшего капитана сборной России Алексея Смертина, однако Стржалковский уверен в его невиновности. По его словам, Смертину лишь поручали подписывать контракты, а главным виновником является Муравьев. Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что почти любая сделка в современном футболе может иметь коррупционную составляющую. Такова суть агентской работы.
Владимир Абрамов футбольный агент «Я могу нафантазировать вам массу всяких интереснейших положений, с помощью которых можно заработать денег. Например, вот вы в данном случае говорите про Рауша, как его купить, это зависит от того, как „Динамо“ сработает с футбольным агентом, который приближен к руководству немецкого клуба. Футбольный агент хочет заработать, футбольный агент говорит, например, руководству „Динамо“: „Хотите, я вам этого футболиста пробью таким образом, что он будет бесплатно, вы его просто купите за заработную плату и все, трансфера не будет за него — ноль, но тогда мне надо за это заплатить. Я-то с чего получу?“ Тогда динамовское руководство предлагает: „А как сделать так, чтобы он для нас был в минимальную сумму?“ Агент отвечает:»Тогда заплатите мне 800 тысяч, к примеру, или 500 тысяч за услуги. Я на эти деньги договорюсь с руководством клуба».
Схожие претензии у Владимира Стржалковского и к предыдущему руководству клуба. Тогда спортивным директором был Гурам Аджоев. Открыто уголовное дело по факту хищений при продаже французского игрока Яна М'Вила. Футболист, не сыграв за клуб ни матча, получил по мировому соглашению 900 тысяч евро.