Бывший руководитель ФК «Динамо» попал в поле зрения МВД

МВД проводит проверку по фактам возможного хищения средств руководством футбольного клуба «Динамо». Соответствующую жалобу подал глава одноименного спортивного общества Владимир Стржалковский . По его словам, главным фигурантом расследования стал бывший гендиректор футбольного клуба «Динамо» Евгений Муравьев

Как пишет РБК , одним из эпизодов проверки стал контракт «Динамо» с британской фирмой Golden Toys, заключенный Муравьевым в январе этого года. По договору компания должна была получить более миллиона евро за организацию перехода в клуб из немецкого «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша

Однако сам футболист, по словам Стржалковского, никогда не слышал об учредителях Golden Toys, а московское представительство фирмы зарегистрировано по домашнему адресу Муравьева. Этот контракт, по данным РБК, стал поводом для отставки менеджера в марте этого года.

Второй эпизод, по которому есть претензии, касается контракта на 350 тысяч евро с другой британской компанией об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы. По этому договору «Динамо» заказало у британской фирмы исследование, чтобы приобрести футболиста на позицию полузащитника «в возрасте 25–29 лет ростом более 173 см».

Аналитический отчет представляет собой текст на пяти страницах, в котором указаны два футболиста. С одним из них «Динамо» заключило контракт. Цена трансфера стоила 800 тысяч евро.

Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба «Динамо», бывшего капитана сборной России Алексея Смертина , однако Стржалковский уверен в его невиновности. По его словам, Смертину лишь поручали подписывать контракты, а главным виновником является Муравьев. Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что почти любая сделка в современном футболе может иметь коррупционную составляющую. Такова суть агентской работы.

Владимир Абрамов футбольный агент «Я могу нафантазировать вам массу всяких интереснейших положений, с помощью которых можно заработать денег. Например, вот вы в данном случае говорите про Рауша, как его купить, это зависит от того, как „Динамо“ сработает с футбольным агентом, который приближен к руководству немецкого клуба. Футбольный агент хочет заработать, футбольный агент говорит, например, руководству „Динамо“: „Хотите, я вам этого футболиста пробью таким образом, что он будет бесплатно, вы его просто купите за заработную плату и все, трансфера не будет за него — ноль, но тогда мне надо за это заплатить. Я-то с чего получу?“ Тогда динамовское руководство предлагает: „А как сделать так, чтобы он для нас был в минимальную сумму?“ Агент отвечает:»Тогда заплатите мне 800 тысяч, к примеру, или 500 тысяч за услуги. Я на эти деньги договорюсь с руководством клуба».