МВД начало проверку хищений в футбольном клубе «Динамо»

МВД проводит проверку по фактам финансовых злоупотреблений в руководстве футбольного клуба «Динамо», сообщает. По данным агентства, в материалах фигурирует экс-капитан сборной России Алексей Смертин.

Обратился в МВД глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский. Эта структура владеет футбольным клубом. Проверка касается деятельности руководителей столичного футбольного клуба «Динамо». ВФСО полагает, что бывший генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев выводил деньги из клуба путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями.

14 марта этого года совет директоров «Динамо» принял решение досрочно прекратить полномочия Муравьева в качестве гендиректора. Поводом для отставки стало заключение сделки с британской компанией Golden Toys LLP, которая была оформлена без одобрения совета директоров клуба.

В МВД проверяют несколько эпизодов. Один контракт с Golden Toys предполагал выплату 1,25 млн евро за содействие в организации перехода в «Динамо» из немецкого «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша. О самой сделке было объявлено в конце января, «Динамо» заплатило немецкому клубу за игрока сборной России 1,5 млн долларов.

Стржалковский говорит, что Рауша спрашивали, знает ли он учредителей Golden Toys Владимира Студеникина и Владимира Ничипорука. «Он говорит, что никогда не слышал ни о таких людях, ни о такой фирме. „Кельну“ деньги за его переход были перечислены напрямую. Возникает вопрос, кому и за что мы должны были перечислить еще 1,25 млн», — возмущается руководитель «Динамо».

Позже проведенная проверка выявила, что московское представительство Golden Toys зарегистрировано по адресу, совпадающему с домашним адресом гендиректора футбольного клуба Евгения Муравьева. Тот, по утверждению Стржалковского, не смог представить «вразумительных объяснений» произошедшего и написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Второй эпизод касается контракта с другой британской компанией Lucid Lucid Sports Group Ltd об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы. Контракт на 350 тыс. евро «Динамо» заключило в конце января. Фирма должна была подготовить исследование, чтобы приобрести футболиста на позицию полузащитника «в возрасте 25-29 лет ростом более 173 см».

Аналитический отчет (копия есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил руководитель общества «Динамо») компании Lucid Lucid представляет собой текст на пяти страницах. В нем указаны два футболиста, подходящих под параметры заказчика, — полузащитники польского клуба «Лех» Мацей Гайос и Абдул-Азиз Тетте. С одним из них — Абдул-Азизом Тетте «Динамо» заключило контракт 31 января 2018 года, через девять дней после подписания договора с Lucid Lucid. Акт приемки работ датируется 24 февраля, когда рекомендованный новичок уже работал с «Динамо» на тренировочном сборе в Турции.

Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба «Динамо», экс-капитана сборной России по футболу Алексея Смертина. По словам Стржалковского, подписи Смертина стоят и под другими подозрительными документами, выявленными в ходе аудита. Стржалковский считает Смертина невиновным. Известный футболист пока сохраняет за собой должность исполнительного директора.