Жизнь жителей Стамбула проходит в пробках

В 2017 году жители Стамбула преодолевали 20-минутный путь за один час. Время, теряемое в пробках особенно в утренние и вечерние часы, достигло семи часов в неделю, а это три с половиной года жизни человека.

Опубликован доклад «Авторитм Стамбула — 2017», подготовленный по итогам совместного исследования сотрудников трех университетов, которые на протяжении пяти лет следят за координатами и скоростью перемещения 500 тысяч транспортных средств на дорогах Стамбула. Согласно докладу, в среднем три с половиной года своей жизни население Стамбула проводит в пробках. За неделю — это семь часов, а именно целый рабочий день. Порядка 55% времени, которое водители и пассажиры Стамбула потратили на поездки в 2017 году, они потеряли из-за плотности транспортного потока. Расстояние, которое по дорогам без пробок преодолевается за 20 минут, удавалось проехать только за 45 минут.

Скорость упала до 27 километров в час Интенсивность движения на дорогах Стамбула особенно возрастает в утренние и вечерние часы, на которые приходится начало и конец рабочего дня. По утрам в будние дни средняя скорость на главных дорожных артериях города снижалась в 2017 году до 27 километров в час, а время, теряемое в пробках, достигало 67% от общего расходуемого на поездки времени. В утренние и вечерние часы рабочих дней водители передвигались со скоростью 30 километров в час и за каждую поездку теряли по 40 минут. В среднем за день скорость передвижения по главным дорожным артериям Стамбула составляла 37 километров в час, а количество времени, потерянного из-за интенсивности потока автомобилей, — 54%. В утренние часы рабочей недели средняя скорость автомобилистов на этих же дорогах была зафиксирована на уровне 27 километров в час, а 67% потраченного в пути времени было потеряно из-за интенсивности движения. По вечерам в будние дни эти показатели еще выше. Из-за загруженности дорог водители теряли 71% своего времени.

Вечером плотность потока еще выше

В Стамбуле путь, который обычно занимает десять минут, при существующей плотности потока автомобилей продолжается в среднем 22 минуты. Одно и то же расстояние в утренние часы удается преодолеть за 30 минут, а в вечерние часы — за 35 минут. В 2017 году путь из Маслака в Меджидиекёй длиной 7,5 километра в утренние часы занимал 25 минут, а на обратную дорогу уходило 23 минуты. При отсутствии пробок это расстояние преодолевается за 12 минут.