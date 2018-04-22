Ещё
Олимпиада по истории русской культуры впервые прошла в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпиада по истории русской культуры впервые прошла в Ижевске 

ИА «Сусанин» 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Олимпиада по истории русской культуры «Ижевскiй гимназистъ» впервые прошла в столице Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил профессор кафедры истории России Института истории и социологии Удмуртского госуниверситета Вадим Долгов.
Он был председателем жюри олимпиады.
Участие в олимпиаде приняли 20 учеников 10-х и 11-х классов.
«Олимпиада проводится первый год. Участники проявили хороший уровень подготовки. Хотя, конечно, есть над чем работать. Один из участников принял великого режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна за Брюса Уиллиса, а Александра Трифоновича Твардовского за Олега Табакова», — отметил Долгов.
Призеры олимпиады были отмечены почетными грамотами и призами. Победители олимпиады получают дополнительные пять баллов при поступлении на исторические специальности УдГУ.
ИА «Сусанин»: последние новости
Заместителем исполнительного директора хоккейного клуба «Ижсталь» назначен Владимир Сторонкин Еж-путешественник из Осло стал популярным среди пользователей социальных сетей В Можге захоронили останки бойца, найденные поисковиками в Карелии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Игрок сборной Малави скончался в Португалии1
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси5
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение102
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение