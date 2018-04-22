Олимпиада по истории русской культуры впервые прошла в Ижевске 

Ижевск. Удмуртия. Олимпиада по истории русской культуры «Ижевскiй гимназистъ» впервые прошла в столице Удмуртии. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил профессор кафедры истории России Института истории и социологии Удмуртского госуниверситета Вадим Долгов.
Он был председателем жюри олимпиады.
Участие в олимпиаде приняли 20 учеников 10-х и 11-х классов.
«Олимпиада проводится первый год. Участники проявили хороший уровень подготовки. Хотя, конечно, есть над чем работать. Один из участников принял великого режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна за Брюса Уиллиса, а Александра Трифоновича Твардовского за Олега Табакова», — отметил Долгов.
Призеры олимпиады были отмечены почетными грамотами и призами. Победители олимпиады получают дополнительные пять баллов при поступлении на исторические специальности УдГУ.