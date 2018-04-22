«СКА-Хабаровск»: «Спасибо всем, что остаетесь с родным клубом до конца»

«СКА-Хабаровск» в своем официальном Твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку. Хабаровская команда после поражения от «Динамо» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе.

— Проигрываем с минимальным счетом и, к огромному сожалению, теряем шансы на сохранение прописки в РФПЛ, — говорится в сообщении «СКА-Хабаровска». — Спасибо всем, что остаетесь с родным СКА до конца! Все еще впереди.

Проигрываем с минимальным счетом и, к огромному сожалению, теряем шансы на сохранение прописки в РФПЛ😥 Спасибо всем, что остаетесь с родным СКА до конца!🙏 Всё ещё впереди👍 pic.twitter.com/rmgjNznVl5

— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 22 апреля 2018 г.