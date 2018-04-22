Молодёжка «Спартака» забила 4 гола в ворота «Ахмата» 

Молодёжная команда "Спартака" не испытала проблем в матче 27-го тура с «Ахматом». Столичный коллектив забил победный мяч уже на 17-й минуте, когда отличился Леонид Миронов. Успех «красно-белых» после перерыва развили Даниил Лопатин, Дмитрий Маркитесов и Данила Прошляков — 4:0.
"Спартак" вышел на пятое место, его соперник остался предпоследним.
Протокол игры
Спартак М (мол.)
Ахмат (мол.)
(1:0) Миронов Леонид 17'
(2:0) Лопатин Даниил 55'
(3:0) 80'
Аверкиев Вадим • Мохбалиев Тургай 81' (Иванов Илья Анатольевич (81') • Миронов Леонид 40' • Петрунин Даниил • Воропаев Артём • Лелюхин Павел 45' • Сазонов Максим 77' (Пацев Денис (77') • Митрога Дмитрий 68' (Орехов Кирилл (68') • Мазуров Илья 88' (Фольмер Кирилл (88') • Маркитесов Дмитрий 84' (Горбулин Артём (84') • Лопатин Даниил 70' (Прошляков Данила (70')
Запасные: Лазарев Сергей • Актисов Максим
Умаев Расул • Адамов Арсен • Магамаев Керим • Бацуев Аюб 19' • Абдурахманов Адам 30' • Магомадов Чингиз 33' 89' (Мацуев Минкаил (89') • Умаев Идрис • Хизриев Таймаз 79' (Исаев Раджаб (79') • Осмаев Адам • Ахильгов Абдурахман
22 апреля.