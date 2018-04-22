Эдин Джеко: Желаю Клоппу всего наилучшего, но только в следующем сезоне

— В последние дни я размышлял о том, как Клопп работал в Дортмунде. С «Боруссией» он играл в финале Лиги чемпионов против «Баварии», а с «Ливерпулем» — в финале Лиги Европы. Оба финала он проиграл. Надеюсь, третьего не будет — по крайней мере, в этом году. Желаю им всего наилучшего, но только в следующем сезоне.

Я знаю Клоппа по работе в Германии. Знаю стиль, который он хочет видеть в своей команде — атакующий футбол. Наша команда тоже любит атаковать. «Рома» должна сохранять позитивный настрой, иначе нам будет тяжело.

Клопп и «Ливерпуль» попробуют создать хороший задел после домашней игры, и мы должны быть к этому готовы. Но у нас опытная команда, которая уже принимала участие в подобных матчах. Это несомненно поможет нам в полуфинале. В чем наша сила? «Рома» — единый коллектив, и мы всегда верим в победу, — приводит слова Джеко The Telegraph

Первый матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится в Англии 24 апреля.