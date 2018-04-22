Ещё
Эдин Джеко: Желаю Клоппу всего наилучшего, но только в следующем сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эдин Джеко: Желаю Клоппу всего наилучшего, но только в следующем сезоне 

Советский спорт 10 минут назад
— В последние дни я размышлял о том, как Клопп работал в Дортмунде. С «Боруссией» он играл в финале Лиги чемпионов против «Баварии», а с «Ливерпулем» — в финале Лиги Европы. Оба финала он проиграл. Надеюсь, третьего не будет — по крайней мере, в этом году. Желаю им всего наилучшего, но только в следующем сезоне.
Я знаю Клоппа по работе в Германии. Знаю стиль, который он хочет видеть в своей команде — атакующий футбол. Наша команда тоже любит атаковать. «Рома» должна сохранять позитивный настрой, иначе нам будет тяжело.
Клопп и «Ливерпуль» попробуют создать хороший задел после домашней игры, и мы должны быть к этому готовы. Но у нас опытная команда, которая уже принимала участие в подобных матчах. Это несомненно поможет нам в полуфинале. В чем наша сила? «Рома» — единый коллектив, и мы всегда верим в победу, — приводит слова Джеко The Telegraph.
Первый матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится в Англии 24 апреля.
Советский спорт: последние новости
Тренер «Спартака» помог Джикии достать футболку Кьеллини (фото) На матче Дзюбы против "Зенита" число полицейских увеличится в 3 раза «Зенит» – «Динамо». Петербургский клуб оштрафован на 120 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Игрок сборной Малави скончался в Португалии1
Кузьмин нокаутировал американца Карпенси5
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение102
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение