Артем Дзюба: «Чувствую, что живу не в то время»

— После матча с «Уфой» в хорошей компании посетил храм на Куликовом поле, побывал в селе Себино на родине святой Матроны Московской, — цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. — Я историю в школе любил только из-за всяких войн и сражений. Чувствую, что живу не в то время. Хотелось бы жить, когда в чести была сила и отвага, хотелось бы драться с оружием в руках.

— Какие времена вам ближе — Ивана Грозного , Петра I или может, 1812 года.

— Это мои детские фантазии. В любое время готов принимать участие в сражениях. Но — без пуль, без выстрела в спину. Просто сойтись в чистом поле. Выбрал бы двуручный меч. Такой стою с ростом 197 сантиметров и свое войско направляю на неприятеля. У меня отряд был из друзей. Воеводой сделал вратаря Ваню Комиссарова, он из "Спартака" , сейчас в Армавире играет. Настоящая глыба — рост под два метра — рост под два метра, вес под 100 кило. Айвера взял бы.

— А из «Арсенала» кого?

— Всех бы взял. Божович в моем войске был бы командиром.