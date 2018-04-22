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Артем Дзюба: «Чувствую, что живу не в то время»
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Артем Дзюба: «Чувствую, что живу не в то время» 

Спорт-Экспресс 5 минут назад
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба отметил, что в школе любил историю. Форвард также добавил, что в его войске командиром был бы Миодраг Божович.
— После матча с «Уфой» в хорошей компании посетил храм на Куликовом поле, побывал в селе Себино на родине святой Матроны Московской, — цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. — Я историю в школе любил только из-за всяких войн и сражений. Чувствую, что живу не в то время. Хотелось бы жить, когда в чести была сила и отвага, хотелось бы драться с оружием в руках.
— Какие времена вам ближе — Ивана Грозного, Петра I или может, 1812 года.
— Это мои детские фантазии. В любое время готов принимать участие в сражениях. Но — без пуль, без выстрела в спину. Просто сойтись в чистом поле. Выбрал бы двуручный меч. Такой стою с ростом 197 сантиметров и свое войско направляю на неприятеля. У меня отряд был из друзей. Воеводой сделал вратаря Ваню Комиссарова, он из "Спартака", сейчас в Армавире играет. Настоящая глыба — рост под два метра — рост под два метра, вес под 100 кило. Айвера взял бы.
— А из «Арсенала» кого?
— Всех бы взял. Божович в моем войске был бы командиром.
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