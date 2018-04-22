«Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Суонси» 

«Манчестер Сити» победил «Суонси Сити» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Счёт открыл полузащитник Давид Сильва на 12-й минуте. Хавбек Рахим Стерлинг до перерыва удвоил преимущество «Манчестер Сити». Во втором тайме по голу забили полузащитники Кевин Де Брёйне и Бернарду Силва, а также нападающий Габриэл Жезус.
«Манчестер Сити», набрав 90 очков, занимает первое место в турнирной таблице английского первенства. «Суонси Сити» (33) — на 17-й строчке.