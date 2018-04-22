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Артем Дзюба: «Приложу все усилия, чтобы быть достойным сборной России»
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Артем Дзюба: «Приложу все усилия, чтобы быть достойным сборной России» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба отметил, что у него нет никаких конфликтов с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Форвард также добавил, что поставил цель вернуться в национальную команду.
— С Черчесовым нет никаких конфликтов и разгногласий, — цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. — Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится — что ж делать? Такая судьба…
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