Артем Дзюба: «Приложу все усилия, чтобы быть достойным сборной России»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба отметил, что у него нет никаких конфликтов с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Форвард также добавил, что поставил цель вернуться в национальную команду.

— С Черчесовым нет никаких конфликтов и разгногласий, — цитирует клубная пресс-служба Дзюбу. — Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится — что ж делать? Такая судьба…