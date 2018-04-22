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Бышовец: если бы Дзюба играл с такой же мотивацией и настроем раньше, Манчини от него не отказался бы
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Бышовец: если бы Дзюба играл с такой же мотивацией и настроем раньше, Манчини от него не отказался бы 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказал мнение об игре нападающего тульского «Арсенала» в матче против санкт-петербургского «Зенита».
«Дзюба вышел на поле сверхмотивированным. Нет, он не хотел как-то отомстить Роберто Манчини, здесь вопрос стоит шире. Он хотел показать, что он достоин места в «Зените» и сборной России», — приводит слова Бышовца «Спорт-экспресс».
Он отметил, что зачастую игроки которых отдают в аренду, обычно очень здорово себя проявляют в матчах против своих команд, и в качестве примера привёл гол Олега Шатова за «Краснодар».
«Если бы Дзюба играл с такой же мотивацией, настроем раньше, думаю, Манчини от него не отказался бы. Дзюба сегодня проявил себя как лидер. Ранее ему это было не свойственно, а в этом матче Артём задавал тон», — добавил эксперт.
Ранее Миодраг Божович высказал мнение, что Дзюба заслуживает вызова в сборную России.
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