Бышовец: если бы Дзюба играл с такой же мотивацией и настроем раньше, Манчини от него не отказался бы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказал мнение об игре нападающего тульского «Арсенала» в матче против санкт-петербургского «Зенита» «Дзюба вышел на поле сверхмотивированным. Нет, он не хотел как-то отомстить Роберто Манчини , здесь вопрос стоит шире. Он хотел показать, что он достоин места в «Зените» и сборной России», — приводит слова Бышовца «Спорт-экспресс». Он отметил, что зачастую игроки которых отдают в аренду, обычно очень здорово себя проявляют в матчах против своих команд, и в качестве примера привёл гол Олега Шатова за «Краснодар». «Если бы Дзюба играл с такой же мотивацией, настроем раньше, думаю, Манчини от него не отказался бы. Дзюба сегодня проявил себя как лидер. Ранее ему это было не свойственно, а в этом матче Артём задавал тон», — добавил эксперт. Ранее Миодраг Божович высказал мнение, что Дзюба заслуживает вызова в сборную России.