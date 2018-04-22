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Собака не понимает как работает эскалатор: видео
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Собака не понимает как работает эскалатор: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Собака упорно шагает вперед, но на деле оказывается, что она остается на месте, пес не понимает, почему у нее не получается достичь цели.
В Бангкоке в одном из торговых центров посетители сняли видео, как собака пытается спуститься вниз на эскалаторе, который движется вверх. Собака упорно шагает вперед, но на деле оказывается, что она остается на месте, пес не понимает, почему у нее не получается достичь цели.
Мимо животного проезжают посетители торгового центра, они смущенно хихикают, глядя на упрямую собаку.
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