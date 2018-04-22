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Единственный в России Муравьед прогулялся после зимы
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Единственный в России Муравьед прогулялся после зимы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Видеокамеры, установленные в калининградском зоопарке, запечатлели первую в этом году прогулку по своему вольеру муравьеда по кличке Лектор. Ролик с прогулкой животного выложили на YouTube.
В российских зоопарках живет одна единственная особь гигантского муравьеда. Привычная локация этого занесенного в Красную книгу вида — Южная Америка.
Лектора поселили в калининградском зоопарке. Сегодня он вышел на первую весеннюю прогулку и принюхался к запаху травы и земли. Российская весна, судя по 20-секундному видео, пришлась ему по нраву.
В китайском зоопарке двоих кенгуру забросали камнями, чтобы посмотреть, как те скачут по вольеру. Самец отделался легкими травмами, а самка скончалась спустя два дня.
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