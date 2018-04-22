Единственный в России Муравьед прогулялся после зимы

Видеокамеры, установленные в калининградском зоопарке, запечатлели первую в этом году прогулку по своему вольеру муравьеда по кличке Лектор. Ролик с прогулкой животного выложили на YouTube.

В российских зоопарках живет одна единственная особь гигантского муравьеда. Привычная локация этого занесенного в Красную книгу вида — Южная Америка.

Лектора поселили в калининградском зоопарке. Сегодня он вышел на первую весеннюю прогулку и принюхался к запаху травы и земли. Российская весна, судя по 20-секундному видео, пришлась ему по нраву.

В китайском зоопарке двоих кенгуру забросали камнями, чтобы посмотреть, как те скачут по вольеру. Самец отделался легкими травмами, а самка скончалась спустя два дня.