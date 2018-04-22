Дзюба отпраздновал гол Горбатенко в ворота «Зенита». Очень эмоционально

Форвард «Арсенала» Артем Дзюба не стал скрывать эмоции после раннего гола туляков в ворота "Зенита" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. Точным ударом на 3-й минуте после смещения вдоль штрафной отметился полузащитник Игорь Горбатенко , а результативную передачу ему отдал нападающий.

Напомним, арендованный «канонирами» у «Зенита» Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба после выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки — здесь.

Горбатенко 😳😳😳 pic.twitter.com/EYnriIsjsu

— Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.

"СЭ" ведет онлайн-трансляции игры «Арсенал» — «Зенит». Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 — здесь.

Арсенал Т — Зенит