«Локомотив» — «Уфа». Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Уфа» в 27-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что уфимцы поборются.

«Локомотив» без пяти минут чемпион, он будет принимать «Уфу». А «Уфа» одна из немногих команд, которая обыгрывала «Локомотив» в этом сезоне. Она это сделала у себя дома на искусственном поле.

У «Локомотива» такая ситуация, что он везет шесть очков «Спартаку» . А эти шесть спокойненько превращаются в 6,5, потому что у «Локо» преимущество по личным встречам и перед «Спартаком», и перед ЦСКА, и, скорее всего, будет перед «Зенитом»

Поэтому «Локомотиву» самое главное сейчас — не паниковать. Делай, что должен, и будь, что будет. После ничьей с «Ахматом» нужно постараться обыграть «Уфу». Сделать это будет не так просто. Но у «Уфы» ситуация такая же, как и тульского «Арсенала». Надеялись уфимцы на победу «Спартака» в Кубке России и борьбу за шестое место. А сейчас надо просто доигрывать чемпионат. «Уфа», разумеется, не бросит играть. Но демотивация у игроков могла произойти.

По-хорошему, «Локомотив» должен обыгрывать «Уфу» в «низовом» матче, без большого числа моментов. Но в то же время, мне кажется, что «Уфа» поборется. Этот матч для нее вывеска хорошая. Все-таки матч с лидером. Если «Уфа» и проиграет, то максимум в один мяч. Поэтому возьму «Уфу» с форой (+1) с коэффициентом 1,75.