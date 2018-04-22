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Более 600 пермяков пробежали легкоатлетическую эстафету, несмотря на метель
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Более 600 пермяков пробежали легкоатлетическую эстафету, несмотря на метель 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Эстафета на призы газеты «Пермский нефтяник» прошла в Индустриальном районе Перми 22 апреля.
Несмотря на сложные погодные условия в виде мокрой метели и ветра, на старт вышло 48 команд. Всего в забеге участвовали более 600 человек. Среди них — школьники Индустриального района, студенты средних специальных учебных заведений и сотрудники промышленных предприятий.
Эстафета традиционно делилась на три забега.
«В эстафете 15 этапов. В первой группе стартуют школьники 6-9 классов, вторыми — старшеклассники и студенты колледжей, третьими — спортсмены предприятий. Общая дистанция — 5,5 километров», — рассказал главный судья соревнований Пётр Новиков.
Победителями первого забега среди учащихся 6-9 классов стали ученики лицея № 3. Во втором забеге в первой подгруппе (среди старшеклассников) лучшей также стала команда лицея №3. Во второй подгруппе первое место заняла команда краевого индустриального техникума.
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