Букмекеры вновь понизили коэффициент на чемпионство «Локомотива» в РФПЛ

Букмекеры оценили шансы команд в чемпионской гонке РФПЛ по окончании 27-го тура. На данный момент в таблице лидирует «Локомотив», опережающий идущий вторым ЦСКА на шесть очков.

Аналитики вновь понизили коэффициент на «железнодорожников»: теперь на их победу предлагают поставить за 1.03, хотя после 26-го тура шансы «Локомотива» оценивались в 1.10.

В тройку основных претендентов также входят «Спартак» (15.0, неделей ранее было 10.0) и ЦСКА (25.0, ранее было 100.00). На «Зенит» по прежнему предлагают поставить за 100.0.

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