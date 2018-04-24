Экс-футболист «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом РФПЛ

«Думаю, что команда Сёмина уже не отдаст первое место — причём сужу я именно по фигуре главного тренера. Сёмин и в игроцкие годы был бойцом, и в качестве наставника не сбавил в этом — проигрывать он явно не любит», — приводит слова Булавина «Газета.Ru»

Он отметил, что «Локомотив» в текущем сезоне часто выигрывал не за счёт приличной игры, а благодаря самоотверженности и самоотдаче.

Ранее Геркус рассказал, что может помешать «Локомотиву» выиграть чемпионат России по футболу.