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Экс-футболист «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом РФПЛ
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Экс-футболист «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом РФПЛ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Булавин оценил шансы «Локомотива» завоевать золотые медали чемпионата России.
«Думаю, что команда Сёмина уже не отдаст первое место — причём сужу я именно по фигуре главного тренера. Сёмин и в игроцкие годы был бойцом, и в качестве наставника не сбавил в этом — проигрывать он явно не любит», — приводит слова Булавина «Газета.Ru».
Он отметил, что «Локомотив» в текущем сезоне часто выигрывал не за счёт приличной игры, а благодаря самоотверженности и самоотдаче.
Ранее Геркус рассказал, что может помешать «Локомотиву» выиграть чемпионат России по футболу.
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