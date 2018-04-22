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Болельщики «Арсенала» призвали Божовича «рубить окно в Европу»
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Болельщики «Арсенала» призвали Божовича «рубить окно в Европу» 

SPORT24.ru 1 час назад
Болельщики тульского «Арсенала» вывесили баннер с изображением главного тренера клуба Миодрага Божовича и императора Всероссийского Петра I с призывом «рубить окно в Европу» на матче 27-го тура против «Зенита».
Фраза «прорубить окно в Европу» используется как метафора, обозначающая одновременно основание Петром Санкт-Петербурга — первого морского порта в истории России и политику сближения России с Европой, которую проводил Петр I.
«Арсенал» под руководством Божовича в данные минуты играет с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0, первый тайм). В таблице РФПЛ «Арсенал» занимает 8 место и отстает от идущего четвертым «Зенита» на 13 очков и от идущего пятым «Краснодара» — на 12. 4-е и 5-е места в таблице РФПЛ по итогам сезона дают командам возможность принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
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