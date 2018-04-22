Вечный бой в джунглях: как японские самураи партизанили после Второй мировой

Партизаны Второй Мировой войны вошли в историю, как серьезная сила, способная наносить существенный урон войскам агрессора, которым выступала фашистская Германия и ее союзники. При этом существует немало примеров, когда партизаны продолжали воевать после окончания войны, не зная, что она давно завершилась. Особенно примечательна в этом отношении история японских солдат — самураев, по нескольку десятилетий скрывавшихся в джунглях Гуама и Филиппин.

Вечный бой в джунглях

Однажды во время боевых действий на острове Гуам 14 октября 1944 года двое военнослужащих японской императорской армии капрал Ироки Минакава и рядовой Ито Масаши по счастливой случайности отстали от основных сил японцев. Едва они нагнали свою роту, то сквозь заросли джунглей увидели, как их сослуживцы попали в засаду и полностью перебиты. Понимая, что помочь они уже ничем не могут, Минакава и Масаши скрылись в джунглях. Логично предположив, что кругом враги и им лучше какое-то время не выходить из леса, японцы добровольно приняли жизнь отшельников. Сухой паек, находившийся в их вещмешках, быстро подошел к концу и Минакава с Масаши вынуждены были осваивать подножный корм. Им стали фрукты, змеи, а также некоторые виды съедобных насекомых. Зная, что местные жители поддерживают американцев, японцы практически не выходили из джунглей, в полной уверенности, что война продолжается. Разумеется, двое отшельников не смогли бы достаточно долго продержаться на лесной пище. Их спас счастливый случай. Как-то раз, блуждая по джунглям, они наткнулись на свалку американской авиационной базы. Здесь было много объедков пищи, а также различных бытовых предметов. С этого момента жизнь отшельников наладилась. Они регулярно пополняли запасы продовольствия и одежды на американской свалке. Сложно поверить, что двое японцев прожили в джунглях 16 долгих лет. Первым пропал Минакава. Он ушел и не вернулся. Масаши пришел в ужас и бросился на поиски друга. С вершины ближайшей горы несчастный отшельник увидел своего товарища рядом с группой американцев. Минакава при этом призывно махал ему рукой. Позже выяснилось, что в лесу он неожиданно встретил американский патруль, который и объяснил ему, что война давно окончилась, а США и Япония стали союзниками. Вскоре оба отшельника были отправлены домой.

Партизаны рекордсмены

Самое удивительное, что история Масаши и Минакавы не единична. Существуют и другие примеры японских солдат скрывавшихся в джунглях по нескольку десятков лет. Некоторые из этих историй кажутся фантастическими, но, тем не менее, они происходили на самом деле. Сержант японской армии Шоичи Икои, прячась от американцев, провел в джунглях долгих 28 лет, питаясь исключительно лягушками и насекомыми. Тем не менее, военнослужащий не потерял рассудка и сильно расстроился, когда ему сообщили, что война закончилась более четверти века назад, а все его мучения были напрасными. В тот момент, когда Икои в 1972 году был обнаружен американским патрулем, ему стукнуло 58 лет. Спустя два года на филиппинском острове Лубанг произошло боевое столкновение филиппинского патруля и двух японских партизан Хироо Онода и Киншики Козуки. В ходе боя Козука был убит, а Онода снова ушел в лес. Обнаружили японского лейтенанта лишь спустя тридцать лет в ходе специальной экспедиции организованной правительством Японии по поиску подобных отшельников, которых оказалось немало рассеяно по джунглям тех странах, в которых японцы во время войны вели боевые действия с американцами. Онода согласился сдаться только после того, как его об этом попросил бывший командир, специально для этой цели прилетевший на Филиппины. Во время допросов Оноды, отшельник заявил, что в лесах находится много таких же как он партизан, которые не за что не сдадутся. Самое невероятное, что Онода не врал. После него действительно было найдено еще несколько японских партизан. Последние из них были обнаружены в 2005 году. Лейтенант Иосимо Ямакаве и ефрейтор Цудзуки Накаути прятались в филиппинских джунглях ровно шестьдесят лет. На момент их обнаружения Ямакаве исполнилось 87 лет, а Накаути — 83 года. Самое невероятное, что поиски японских партизан продолжаются до сих пор. Не исключено, что из джунглей выйдут солдаты японской императорской армии, возраст которых давно перевалил за 100 лет!