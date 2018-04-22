Домашний матч с «Краснодаром» стал для ЦСКА 800-м в высшем российском дивизионе. Красно-синие первыми добрались до этой отметки, обогнав «Локомотив» на два с половиной часа, а "Спартак" — на день. В 799 встречах армейцы добились 420 побед, 186 раз сыграли вничью и 193 раза уступили.
В трех первых юбилейных матчах ЦСКА не смог забить ни разу, зато в четырех последующих набрал 12 очков, забив соперникам 12 мячей при одном пропущенном.
Юбилейные матчи ЦСКА в чемпионате
Соперник
29.03.1992
Спартак Вл (г) — 0:2 100-й 17.06.1995
Локомотив НН (г) — 0:0 200-й 17.06.1998
Ростсельмаш (г) — 0:1 300-й 18.08.2001
Анжи (г) — 0:0 400-й 13.03.2005
Терек (д) — 3:0 Олич, Карвалью, Рахимич
500-й 12.07.2008
Спартак (г) — 5:1 Вагнер Лав-3, Красич, Джанер Эркин
600-й 20.08.2011
Томь (д) — 3:0 Думбья-2, Хонда
700-й 06.12.2014
Кубань (г) — 1:0 Больше всего матчей в роли главного тренера провел Леонид Слуцкий — 215, больше 100 игр на счету Валерия Газзаева и Павла Садырина. Для Виктора Гончаренко встреча с «Краснодаром» — 40-я во главе ЦСКА в чемпионате.
Тренеры ЦСКА в чемпионате России
Тренер
Сезоны
Матчи
Леонид СЛУЦКИЙ
2009-2016
Валерий ГАЗЗАЕВ
2002-2003, 2004-2008
Павел САДЫРИН
1992, 1996-1998, 2000-2001
Александр ТАРХАНОВ
1994-1997
1998-2000
Виктор ГОНЧАРЕНКО
2017-н.в.
1992-1993
1993-1994
Артур ЖОРЖЕ
Хуанде РАМОС
Четыре главных гвардейца ЦСКА продолжают выступление за команду. У каждого из четверки Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие больше 300 игр за ЦСКА в чемпионате. Более того, Акинфеев уже в начале следующего сезоне первым в российской истории преодолеет рубеж 400 встреч за один клуб.
Лидеры ЦСКА по числу матчей в чемпионате России
Игрок
Сезоны
Матчи
Игорь АКИНФЕЕВ
2003-н.в.
2004-н.в.
2002-н.в.
2002-н.в.
1994-2004
Дейвидас ШЕМБЕРАС
2002-2012
Элвер РАХИМИЧ
2001-2014
1992-2001
2008-н.в.
Евгений АЛДОНИИН
2004-2012
По голам в высшем дивизионе лидирует Вагнер Лав, отличившийся 85 раз. Среди продолжающих выступление игроков лучшие результаты имеют Алан Дзагоев (4-е место), Ахмед Муса (6-е) и Сергей Игнашевич (8-9-е).
Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионате России
Игрок
Сезоны
ВАГНЕР ЛАВ 2004-2013
Сергей СЕМАК
1994-2004
Сейду ДУМБЬЯ
2010-2015
Алан ДЗАГОЕВ
2008-н.в.
Владимир КУЛИК
1997-2001
Ахмед МУСА
2012-2015, 2018-н.в.
Зоран ТОШИЧ
2010-2017
Сергей ИГНАШЕВИЧ
2004-н.в.
Ивица ОЛИЧ
2003-2006
2002-2007